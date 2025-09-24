Песков: Москва прекрасно защищена средствами ПВО

Москва надежно защищена современными средствами ПВО. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, другие города, которые защищены», — сказал Песков в интервью радио РБК. Представитель Кремля подчеркнул, что попытка Киева атаковать Москву перед встречей главы США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским направлена на пиар.
Он отметил, что российские регионы находятся под контролем военных и силовых структур, а системы ПВО обеспечивают защиту стратегически важных объектов. Песков уточнил, что любые попытки атаковать Москву и другие города фиксируются и пресекаются на подступах к ним. По его словам, власти внимательно следят за ситуацией и принимают все необходимые меры для защиты мирных жителей.
Ранее, системы ПВО уже отражали атаки беспилотников на Москву — тогда летательные аппараты также были уничтожены на подлете к городу, а экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Подобные инциденты происходят не впервые, и после каждой попытки атаки власти усиливают контроль и проводят проверки в местах падения обломков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.