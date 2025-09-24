Песков: Украина не отреагировала на предложение создать рабочие группы по переговорам

Украина не отреагировала на предложение России создать три рабочие группы по гуманитарным, военным и политическим вопросам для урегулирования конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«А воз и ныне там. Киевская сторона, украинская сторона, абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе», — сказал Песков в интервью радио РБК.
Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин предлагал Зеленскому приехать в Москву для переговоров, но тот отказался. «Путин говорит: „Хочешь встречаться? — Завтра буду встречаться“. И дальше киевский режим начинает юлить», — отметил Песков, подчеркнув, что вопрос места переговоров вторичен. По словам пресс-секретаря, отсутствие реакции Киева тормозит процесс.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва готова обсуждать с Украиной урегулирование в любых форматах, но ответа на предложение о создании рабочих групп, озвученное через главу российской делегации Владимира Мединского, не последовало. Представители России также сообщали, что украинская сторона не дала официальный ответ на инициативы Москвы о возобновлении переговоров в Стамбуле, несмотря на проведенные там три раунда обсуждений и достигнутые договоренности по гуманитарным вопросам. Российская делегация выступала с предложением повысить статус переговорщиков и сформировать рабочие группы по основным вопросам, однако дальнейшее развитие диалога находится в зависимости от решения Киева.
