«Пусть следит за своей страной»: в Грузии жестко прошлись по Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский пусть сосредоточится на ситуации в собственной стране, а не на Грузии. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и мэр Тбилиси Каха Каладзе.
«Пусть Зеленский следит за своей страной. Пусть он говорит о том, что он сам потерял и что устроил своему народу и своей стране. <...> Нашу страну и грузинский народ пусть оставит в покое», — сказал Каладзе, передает ТАСС. Он заверил, что грузинское руководство продолжит защищать интересы Грузии и народа, а также обеспечивать стабильность и экономическое развитие.
Поводом для высказываний Каладзе стали заявления Владимира Зеленского, прозвучавшие накануне с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Украинский президент заявил, что Европа «теряет Грузию», а в самой стране, по его мнению, ухудшается ситуация с правами человека.
