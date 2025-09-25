ЦБ рассматривает возможность поэтапного увеличения минимального капитала банков

Центробанк России рассматривает возможность поэтапного увеличения минимального размера капитала для банков. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления на XXII Международном банковском форуме.
«Новая тема <...> — это возможность поэтапного увеличения минимального размера капитала банка. <…> И сейчас отсечки в 300 миллионов рублей и в один миллиард рублей, на наш взгляд, уже меньше соответствует потребностям экономики», — передает ТАСС слова Набиуллиной.
Глава ЦБ объяснила, что действующие нормативы минимального капитала банков не менялись с 2018 года, и их нынешний размер уже не отвечает современным экономическим условиям. Набиуллина подчеркнула, что тема увеличения минимального капитала для банков еще не рассматривалась и не обсуждалась регулятором.
На XXII Международном банковском форуме председатель ЦБ Эльвира Набиуллина также заявила, что Банк России охарактеризовал проект федерального бюджета на 2026–2028 годы как дезинфляционный, а влияние повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС) — как носящее временный характер. Центробанк отмечает определенность в бюджетной политике, что будет учтено при рассмотрении вопроса об уровне ключевой ставки в октябре.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.