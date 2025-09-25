Вступление Молдовы в Евросоюз не приведет к реальному улучшению экономики республики, а обещанная ЕС финансовая поддержка покроет лишь незначительную часть потребностей страны. Об этом заявил исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов на круглом столе Экспертного института социальных исследований, посвященном выборам в парламент Молдовы и возможной утрате страной суверенитета.
«Евросоюз обещает реализовать программу по включению Молдовы в Евросоюз. Обещаемая ЕС сумма слишком мала, чтобы улучшить экономику страны — это всего 10% ВВП Молдовы», — сказал Игнатов во время круглого стола. Он отметил, что страна рискует утратить суверенитет, если вступит в ЕС.
28 сентября в Молдове пройдут парламентские выборы. Как сообщает RT, молдавские власти оказывают давление на оппозиционные силы и преследуют тех, кто выражает несогласие с курсом президента Майи Санду. При этом Европейский союз, несмотря на очевидные нарушения прав человека, предпочитает не реагировать на происходящее и не поднимать эту тему в публичном пространстве.
В избирательной кампании примут участие 23 зарегистрированных участника: 15 политических партий, четыре избирательных блока и четверо независимых кандидатов. За ходом предстоящих выборов внимательно наблюдает мировое сообщество, потому что их итоги окажут влияние на дальнейший политический курс страны. Исход парламентских выборов станет определяющим для формирования стратегии Молдовы во взаимоотношениях с Россией и западными государствами.
