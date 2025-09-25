Россия готова участвовать в отказе от одного вида оружия: главные заявления Пескова 25 сентября

Россия готова участвовать в процессе всеобщего отказа от биологического оружия и поддерживает мирные усилия администрации Дональда Трампа. При этом в Кремле не считают, что от США идет противоречивая риторика по решению украинского конфликта. Главные заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — в материале URA.RU.
Россия поддерживает призыв Трампа отказаться от биологического оружия
Песков сообщил, что без сомнения, призыв Трампа отказаться от разработки биологического оружия имеет существенное значение и заслуживает одобрения. Российская сторона выражает готовность принять участие в процессе всеобщего отказа. Было бы целесообразно зафиксировать эту инициативу в соответствующем документе. В Москве высоко оценивают подобное предложение и оказывают ему поддержку.
В Кремле не видят противоречий в риторике США по Украине
Отвечая на вопрос о резких высказываниях вице-президента США Джеймса Вэнса в адрес России, Песков отметил, что это не противоречит заявленному желанию Вашингтона урегулировать конфликт. По его словам, в целом Штаты хотят закончить конфликт через переговоры.
«Нет, не идет. Собственно, мы видим разную риторику, которая идет из Вашингтона. Пока мы исходим из того, что Вашингтон сохраняет политическую волю, и президент Трамп сохраняет политическую волю на то, чтобы продолжать прилагать усилия в плане мирного урегулирования на Украине. Мы поддерживаем эти усилия, и Россия продолжает быть открытой для выхода на трек мирных переговоров», — уточнил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее Вэнс выразил мнение Трампа, что Россия не проявляет достаточного стремления к завершению конфликта на Украине. Вэнс также заявил, что конфликт на Украине вредит и России.
Кремль положительно оценил просветительскую программу «Знания первые»
В разговоре о запуске «Мировой атомной недели» и федерального просветительского марафона «Знания первые», пресс-секретарь президента акцентировал внимание на значимости образовательного аспекта данных инициатив. По его словам, интеграция мероприятий общества «Знание» в программу форумов является весьма положительной практикой, придающей событиям прикладной характер. Это позволяет форумам выходить за рамки дискуссий и превращаться в полноценные образовательные и просветительские платформы, что, по мнению представителя Кремля, заслуживает одобрения.
Сделка Казахстана с США по локомотивам — это коммерческий вопрос
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Казахстана о закупке 300 локомотивов у американских производителей вместо российского «Трансмашхолдинга», отметил, что речь идет о рыночном выборе. По его словам, это вопрос коммерческого характера, и если США смогли предложить более выгодные условия, то позиция казахстанских партнеров понятна. Песков подчеркнул, что целесообразно приобретать продукцию, обладающую лучшими характеристиками и более доступной ценой. Он также напомнил, что Казахстан остается одним из важнейших партнеров России, а торгово-экономические отношения между странами носят многоплановый характер. Представитель Кремля в разговоре с URA.RU заверил, что Москва продолжит сотрудничество с Астаной во всех возможных сферах, а также будет участвовать в конкурентных процедурах наравне с другими сторонами.
