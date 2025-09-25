Володин рассказал о новом законе против иноагентов

Госдума приняла закон, ужесточающий ответственность для иностранных агентов. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Теперь уголовная ответственность для иноагентов наступает уже после первого нарушения порядка деятельности, предусмотренного статьей 19.34 КоАП РФ, или при наличии судимости за аналогичное преступление.
«Закон, ужесточающий ответственность иноагентов, принят. <...> Теперь после однократного нарушения статьи 19.34 КоАП РФ или в случае наличия судимости за аналогичное преступление иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы», — написал Володин в своем telegram-канале. Закон отменяет прежнее требование о двух административных правонарушениях в течение года для возбуждения дела.
По словам Володина, свыше 40% лиц, признанных иноагентами, нарушают установленный порядок своей деятельности и не выполняют предусмотренные законодательством ограничения. Эти факты свидетельствуют о необходимости пересмотра мер ответственности для иноагентов, уклоняющихся от выполнения возложенных на них обязательств, отметил председатель Госдумы. В частности, количество административных правонарушений, связанных с нарушением порядка деятельности иноагентов, увеличилось за 2023–2024 годы на 40,9%.
Помимо этого, в 1 сентября в России вступили в силу поправки к закону об иноагентах, согласно которым лицам и организациям, признанным иностранными агентами, запрещено осуществлять образовательную и просветительскую деятельность в любой форме. Соответствующие изменения были внесены в федеральный закон «Об образовании» и являются обязательными для исполнения на всей территории страны, передает «Царьград».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.