Ограничения бензина на АЗС Кубани носят временный характер

Автомобилисты могут столкнуться с дефицитом бензина на отдельных АЗС
Ситуация с топливом в Краснодарском крае находится на постоянном контроле. Информацию передает оперштаб Кубани. По его данным, возможные ограничения бензина на АЗС носят временный характер и связаны с логистикой.

«Ситуация с поставками топлива в регионе находится на контроле. В крае работают все более 1000 автозаправок, а продажа бензина и дизельного топлива идет в штатном режиме»,  — приводит оперштаб сообщение минЖКХ региона. 

В министерстве опровергли слухи о массовых закрытиях АЗС. Ограничения, если они и возникают на отдельных заправках, носят временный характер и связаны с логистическими процессами. Отдельно подчеркивается, что стабильные поставки особенно важны сейчас, в разгар осенней посевной, когда у аграриев резко возрастает потребность в дизельном топливе.

С острым дефицитом топлива столкнулись ряд регионов России. Например, нехватка бензина была подверждена на АЗС в Московской, Ленинградской, Рязанской и Нижегородской областях, а также в Центральной России, на юге страны, в Поволжье и на Дальнем Востоке.

