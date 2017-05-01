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01 мая 2017
Главные новости 
20:38  01 мая 2017 0

Путин уволил замглавы МЧС России Владимира Артамонова

Выступление президента РФ Владимира Путина на медиафоруме ОНФ. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин отправил в отставку силовиковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке заместителя главы МЧС России Владимира Артамонова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить от занимаемой должности Артамонова Владимира Сергеевича, статс-секретаря — заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», — говорится в тексте указа.

Кроме этого по решению президента свой пост покинет замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях по экстренному реагированию МЧС РФ Сергей Воронцов.

Всего в отставку отправлены 14 силовиков. Среди уволенных есть и уралец. Так в отставку отправлен начальника ГУФСИН по Пермскому краю Григорий Желудов.

Екатерина Холкина
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