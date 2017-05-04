Режиссер «Матильды» ответил РПЦ на обвинение в пошлости

22:17 04 мая 2017 8

В фильме образ Николая II вызвал критику со стороны церкви Фото: depositphotos.com © URA.RU

Режиссер Алексей Учитель ответил через СМИ митрополиту Иллариону, назвавшему его новый фильм «Матильда» про роман наследника престола Николая II и балерины Большого театра апофеозом пошлости.

«Митрополит обвинил меня в пошлости. В этом меня обвиняют впервые», — заявил создатель кинокартины, отметив, что такая точка зрения имеет право на существование, а вот цензура — нет. «Не имеет право на существование угрозы массовыми бунтами, волнениями, стычками, которыми грозил фильму Митрополит Иларион», — добавил Учитель. По словам Алексея Учителя, митрополит Илларион стал первым, кому не понравился фильм «Матильда», пишет «Национальная служба новостей».

Между тем представитель Русской православной церкви не единственный, кто выступил против нового творения режиссера. Ранее с критикой еще не вышедшего фильма выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, сделавшая запрос в Генеральную прокуратуру.

Директор концерна «Мосфильм» и известный советский и российский режиссер Карен Шахназаров выступил с предложением отдать картину на суд зрителей.