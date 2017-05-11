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11 мая 2017
23:58  11 мая 2017 0

Украинский депутат задекларировал 586 квартир и 4 дома

Виды города. Нижневартовск, новостройка на ленина 48
Доходы Игоря Оверко впечатлили даже бывалых украинских парламентариевФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Украинский депутат Игорь Оверко шокировал общественность, официально задекларировав почти 600 квартир. При этом 400 из них он успел продать в 2016 году, а 186 по-прежнему находятся в собственности чиновника.

Согласно информации украинского проекта «Честно», доходы депутата горсовета Ирпени (город в Киевской области) от масштабной продажи недвижимости составили порядка 50 миллионов гривен (110 миллионов рублей по нынешнему курсу). Помимо этого, Оверко владеет 4 домами, 18 земельными участками, а также имеет сбережения на сумму в 16 миллионов гривен.

«Я один из немногих депутатов, которые задекларировали все свои доходы честно. Я занимаюсь строительством. Сюда я вкладываю все средства. В семье я главный гастарбайтер, на семью зарабатываю в основном я, содержу жену и двое детей», — цитирует Оверко «Лента.ру».

Эксперты уверяют, что слова Оверко соответствуют действительности лишь отчасти, поскольку в представленной декларации представлена только общая сумма от продажи недвижимости. При рассмотрении стоимости каждой квартиры в отдельности выясняется, что совокупный доход депутата должен быть гораздо выше.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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