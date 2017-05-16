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16 мая 2017
15:32  16 мая 2017 0

«Не читайте газет». Захарова ответила на слухи о передаче секретных документов Лаврову

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Глава МИД не получал секретных документов в ВашингтонеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что президент США Дональд Трамп не передавал никаких секретных документов в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Белом доме.

«11 мая я предупреждала: американские СМИ через пару дней, видимо, планировали выдать „сенсацию“ о встрече Лаврова и Трампа. Правда, задумка состояла ещё и в том, чтобы разукрасить её не менее „секретными“ фотографиями с прошедшей встречи, что должно было придать очередному фейку основательности и достоверности», — написала на своей страничке в «Фейсбуке» Мария Захарова.

При этом российской стороне удалось разрушить эту часть информационной кампании после того, как, согласно профессиональной этике, были опубликованы фото, пишет «Федеральное агентство новостей».

По словам Захаровой, сегодняшний информационный мир нестабилен. Напомним, что ранее многие СМИ писали о том, что во время встречи Трамп поделился с Лавровым некими секретными документами.

Лев Истомин
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