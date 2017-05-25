13:58 25 мая 2017 1

Огненная фея вновь атакует Интернет Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Внимание сотрудников прокуратуры Магнитогорска привлекли сайты с инструкцией по превращению ребенка в фею огня.

На этот раз опасная информация со странными призывами, опубликованная на десяти интернет-страницах, оказалась доступна на ряде открытых ресурсов, несмотря на запреты Роспотребнадзора. Прокуратура направила с суд соответствующие заявления с просьбой заблокировать такие сайты, чтобы информация не дошла до детей, передает «Первый областной».

Первые материалы появились в Интернете год назад, когда на сайтах стали распространять инструкцию о том, как превратиться в «огненную фею», для чего ребенку нужно было поджечь себя.

Чтобы дети поверили в написанное, текст сопровождался картинкой с изображением персонажа из популярного мультфильма Winx. Сообщение могло привести к трагическим последствиям. Так, к примеру, пятилетняя Соня из Чебоксар в прошлом году последовала инструкции и в результате получила ожоги 50% тела. После этого Роскомнадзор поручил заблокировать все публикации с инструкцией. Теперь они стали появляться снова.