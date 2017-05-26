20:59 25 мая 2017 0

Банк предоставляет клиентам новые карты Фото: пресс-служба Запсибкомбанк

Запсибкомбанк представляет новые кредитные карты, которые отличаются от стандартных представлений о кредитных картах. Потребительская карта Gold на условиях потребительского кредита с комиссией всего 1,5% за снятие наличных и удобным графиком платежей — не нужно каждый раз ходить в банк и оформлять кредит, деньги всегда под рукой.

Супер-карта «100 дней» Gold и Супер-карта «100 дней» Platinum для тех, кто хочет пользоваться деньгами Банка бесплатно ровно 100 дней и получать дополнительные бонусы при пользовании картой.

«С нашими картами Вы получите поддержку в самых различных ситуациях, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни — кому-то требуются наличные на крупные покупки: будь то техника или мебель, оплата обучения, либо срочно нужны деньги на ремонт автомобиля или квартиры. Каждую из Ваших задач способны решить наши новые кредитные карты, в которых мы собрали, пожалуй, самые интересные условия на рынке. Наши карты универсальны, и если Вы думаете, где открыть карту, узнайте сначала наши условия» — комментирует Иван Бочарников, директор дирекции розничного бизнеса.

Кредитные карты Супер-карта «100 дней» Gold и Platinum разработаны специально для клиентов, внимательных к своим расходам, кто ищет удобный и выгодный способ не переплачивать лишних средств:

— беспроцентный льготный период ровно 100 дней — если воспользоваться картой, например, «01» июня 2017 г., то вернуть деньги нужно будет только через 3 месяца — «08» сентября 2017 г. В течение этих 100 дней не надо будет оплачивать никакие минимальные платежи или проценты. Следить за датой льготного периода легко. Вся информация отображается в Интернет-Банке или банкоматах Запсибкомбанка.

— кредитный лимит до 600 000 руб.;

— при активном пользовании картой Вы не только бесплатно пользуетесь картой и экономите на обслуживании до 9 000 руб. в год, но также можете заработать — просто оплачивайте все свои ежедневные покупки кредитной картой, в то время как свою зарплату размещайте на вкладе «Я успешен»;

-по карте Gold возвращаем на Ваш выбор 5% от расходов в категориях «Мой автомобиль» и «Мое здоровье и красота», а по карте Platinum включено страхование жизни и здоровья при поездках по России и за рубеж на сумму до 50 000 евро.

Кредитная карта Потребительская Gold подойдет тем, кто совершает крупные покупки по карте или наличными и хочет возвращать деньги комфортным платежом, без существенной нагрузки на семейный бюджет: лимит по карте ограничивается только Вашей платежеспособностью; ставка по кредиту всего 20,9% годовых; снятие кредитных средств всего за 1,5% в банкоматах Запсибкомбанка; первый год бесплатно, второй и последующий 900 руб. в год. беспроцентный льготный период составляет 30 дней, по истечении которого доступен комфортный график платежей.

Напоминаем, кредитная карта предоставляется клиентам, получающим заработную плату на карту ПАО «Запсибкомбанк», и/или сотрудникам бюджетных организаций и аккредитованных предприятий (аккредитацию своего предприятия проверьте на сайте или в любом офисе банка). А также клиентам, оформившим ипотечный кредит или автокредит в ПАО «Запсибкомбанк» и/или клиентам, имеющим положительную кредитную историю в ПАО «Запсибкомбанк» (только для Супер-карт «100 дней»).

Для оформления кредитных карт необходимо обратиться в любой офис Запсибкомбанка или оставить заявку на сайте Запсибкомбанка. Более подробную информацию о картах можно уточнить в офисах Запсибкомбанка или на сайте www.zapsibkombank.ru.