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29 мая 2017
17:43  29 мая 2017 0

Тюменский блогер, осужденный за оправдание терроризма, отправился по этапу

Алексея Кунгурова этапировали в колонию-поселениеФОТО: соцсети

Тюменского блогера Алексея Кунгурова, осужденного за оправдание терроризма, вывезли в Курган отбывать наказание в колонии-поселении.

Адвокат Кунгурова Александр Зырянов сообщил корреспонденту «URA.RU», что тюменского блогера этапировали в Курган сегодня, 29 мая.

Жена заключенного рассказала, что бумаги, потерянные в дороге из Москвы, до тюменского СИЗО №1 все же добрались. «Леху посадили в карантин на 10 дней, весь срок продержали и наконец-то отправили на поселение».

Ранее Кунгурова признали виновным по статье 205 УК РФ «Оправдание терроризма». Обвинения строились на анализе статьи «Кого на самом деле бомбят путинские соколы», размещенной на странице Алексея в «Живом Журнале». В публикации блогер подверг сомнению необходимость проведения в Сирии военной операции силами Вооруженных сил РФ. Тюменца приговорили к наказанию в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу 28 марта 2017 года, после рассмотрения апелляции Верховным судом РФ.

Владимир Балтунов
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