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31 мая 2017
17:46  31 мая 2017 0

Песков ответил на вопрос о санкциях против Черногории

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, песков дмитрий, фэйспалм
Россия якобы запретила въезд первым лицам страныФото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Кремля отказался комментировать информацию о том, что Россия запретила въезд первым лицам Черногории в ответ на одностороннее присоединение страны к антироссийским санкциям.

«Не комментирую этот вопрос», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Национальная служба новостей».

Как писало «URA.RU» ранее, 31 мая черногорская газета Pobjeda написала о том, что Россия составила список из 70 граждан Черногории, которым запрещен въезд в РФ. В него, в том числе, якобы вошли нынешний и бывший премьер-министры страны Душко Маркович и Мило Джуканович, а также спикер черногорского парламента Иван Брайович. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Юрий Викторов
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