Песков ответил на вопрос о санкциях против Черногории

17:46 31 мая 2017 0

Россия якобы запретила въезд первым лицам страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель Кремля отказался комментировать информацию о том, что Россия запретила въезд первым лицам Черногории в ответ на одностороннее присоединение страны к антироссийским санкциям.

«Не комментирую этот вопрос», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Национальная служба новостей».

Как писало «URA.RU» ранее, 31 мая черногорская газета Pobjeda написала о том, что Россия составила список из 70 граждан Черногории, которым запрещен въезд в РФ. В него, в том числе, якобы вошли нынешний и бывший премьер-министры страны Душко Маркович и Мило Джуканович, а также спикер черногорского парламента Иван Брайович. Официального подтверждения этой информации пока нет.