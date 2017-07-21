22:40 21 июля 2017 1

Жителям неудобно садиться в автобус, осознавая что до этого там был гроб Фото: группа во "ВКонтакте" "Аварийный Омск"

Жители Омска разозлились на городских перевозчиков за то, что пассажирские автобусы в нерабочее время используются для ритуальных услуг. Горожанам не хочется садиться в транспорт осознавая, что до этого там находился гроб с покойником.

«На 63 маршруте работают два пазика, которые одновременно работают и в ритуальных услугах. Сначала возят покойников, потом на маршруте работают, как вы думаете это нормально? Номера машин 187 и 544», — написал омич анонимный пост в группе «Аварийный Омск» во «ВКонтакте».

Портал «СуперОмск» пишет, что жители до этого замечали странное устройство пассажирских автобусов. В некоторых салонах есть специальное место для гроба и люк, чтобы его погрузить. По конструкции такие автобусы не отличить от модели «Катафалк «ПАЗ Стандартный».