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22 июля 2017
21 июля 2017
02:58  22 июля 2017 0

CNN анонсировала цикл передач о российских шпионах в США

Премьера программы о российских разведчиках состоится 22 июляФОТО: thewrap.com

Американская компания CNN анонсировала серию передач «Рассекречено: Нерассказанные истории американских шпионов», посвященных российским агентам, раскрытым в США.

Премьера документальной картины состоится 22 июля. В качестве ведущего выбран экс-конгрессмен от штата Мичиган, республиканец Майк Роджерс. В начале июля CNN, основываясь на данных американских спецслужб, заявила, что Россия активизировала сбор сбор разведывательной информации, касающейся США, после прошедших в 2016 году президентских выборов.

Ранее ведущая CNN Элисин Камерота заявила, что устала от новостей о России. По ее словам, продюссеры программы отказываются сокращать поток новостей, в которых упоминается Кремль.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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