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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
02:29  18 июля 2017 0

Ведущая CNN заявила, что устала от новостей о России

Ведущая CNN мечтает избавиться от новостей о России в рамках своей программыФОТО: wordpress.com

Ведущая американского телеканала CNN Элисин Камерота заявила, что устала от бесконечного потока новостей, связанных с Россией. Об этом сообщает издание The Hill.

«Я вижу, вы уже устали от новостей о России, и я разделяю это чувство. Знаете, приходя на работу утром, я частенько молюсь, чтобы „российский след“ наконец затмили другие новости», — заявила Камерота в эфире радиостанции 77 WABC. По словам ведущей, она делает все, чтобы сократить количество новостей о России, однако споры с продюсером программы не всегда заканчиваются в ее пользу.

Напомним, что президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял CNN в распространении клеветы и фейковых новостей. Помимо критики телеканала в своем микроблоге в Twitter, глава Белого дома опубликовал смонтированное видео, на котором он избивает журналиста CNN.

Сергей Макеев
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