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24 июля 2017
23 июля 2017
05:02  24 июля 2017 0

Эксперты сообщили, когда бензин в России подорожает

Открытая лицензия на 30.07.2015. АЗС Газпром, бензин, заправка, азс
Уральский федеральный округ оказался на втором месте среди регионов с самым недорогим в стране бензиномФото: media.gazprom-neft.ru

До конца лета 2017 года цены на бензин вряд вряд ли продолжат свой рост. В целом рост розничной стоимости топлива может составить 1% в сентябре.

Общий показатель роста цен на топливо с начала года прогнозируется на уровне 7%.

Как сообщают «Известия», в июле цены перестали ползти вверх, а в некоторых регионах даже незначительно снизились. По данным сервиса MultiGO, самый дешевый бензин на сегодняшний день в Сибирском федеральном округе (1 литр Аи-92 стоит в среднем 36 руб. 71 коп., 1 литр Аи-95 — 38 руб. 88 коп.) Уральский федеральный округ — на втором месте: здесь литр Аи-92 в среднем обойдется в 36 рублей 86 копеек, а Аи-95 — в 39 руб. 36 коп.).

В денежном выражении рост розничной цены на 1% в сентябре будет равняться примерно 37 копейкам.

Как отмечается, за последние пару недель цены на бензин и дизтопливо не выросли в таких регионах страны, как Санкт-Петербург, Нижегородская, Оренбургская, Кемеровская, Брянская, Костромская и Магаданская области, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия и Камчатка. Пусть и незначительное, но снижение цен отмечено в Москве, а также в Пензенской и Тамбовской областях, пишет издание.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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