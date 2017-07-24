США заподозрили Россию в финансировании протестующих экологов

Члены Палаты представителей Ламар Смит и Рэнди Вебер от Республиканской партии попросили главу Минфина США Стивена Мнучина провести проверку на предмет возможного финансирования Москвой группы экологов, выступающих против технологии фрекинга, которую применяют при разработке сланцевой нефти.
Противники гидроразрыва пласта заявляют, что данный метод разработки провоцирует сильные землетрясения. При этом экологи отрицают любые связи с представителями России. Несмотря на это инициатива по проведению проверки получила поддержку других членов Республиканской партии, пишет «Федеральное агентство новостей».
Как отмечают американские издания, именно фрекинг помог сблизиться США и России в сфере добычи газа, передает «Национальная служба новостей».