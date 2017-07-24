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24 июля 2017
13:12  24 июля 2017 1

США заподозрили Россию в финансировании протестующих экологов

Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча газа и нефти., газ, добыча, нефть, буровая вышка
Экологи недовольны добычей сланцевой нефти в СШАФото: media.gazprom-neft.ru

Члены Палаты представителей Ламар Смит и Рэнди Вебер от Республиканской партии попросили главу Минфина США Стивена Мнучина провести проверку на предмет возможного финансирования Москвой группы экологов, выступающих против технологии фрекинга, которую применяют при разработке сланцевой нефти.

Противники гидроразрыва пласта заявляют, что данный метод разработки провоцирует сильные землетрясения. При этом экологи отрицают любые связи с представителями России. Несмотря на это инициатива по проведению проверки получила поддержку других членов Республиканской партии, пишет «Федеральное агентство новостей».

Как отмечают американские издания, именно фрекинг помог сблизиться США и России в сфере добычи газа, передает «Национальная служба новостей».

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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