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08 августа 2017
07 августа 2017
00:56  08 августа 2017 0

Украина и Польша разругались из-за нового дизайна паспортов

Киев требует убрать из польских документов изображение мемориала во ЛьвовеФОТО: euromaidanpress.com

МИД Украины вручил ноту протеста послу Польши в связи с намерением польской стороны разместить на страницах нового паспорта изображение кладбища во Львове. Об этом сообщает «Газета.ру».

Речь идет об изображении часовни-ротонды, расположенной на территории польских военных захоронений на Лычаковском кладбище Львова. В министерстве отметили, что Киев рассматривает подобные намерения Варшавы как недружественный шаг. Кроме того, ведомство предостерегло польских коллег от политизации исторических фактов, которые могут навредить двусторонним отношениям.

Власти Польши запланировали выпуск паспортов с новым дизайном по случаю празднования столетия независимости государства, которое будет отмечаться в 2018 году. На страницах документах будет размещено изображение Мемориала орлят, посвященного участникам боев против войск Западно-Украинской Народной Республики и против большевиков.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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