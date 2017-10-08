Блогер Илья Варламов стал сотрудничать с СБУ ради посещения Одессы. Сообщение об этом появилось на украинском сайте «Миротворец», пишет портал Life.ru. Сам блогер весьма жестко отреагировал на это заявление.
Ранее Илью Варламова занесли в базу «Миротворца» за посещение Крыма.
Сам Варламов на своей странице в Twitter указал, что уже находится в Одессе. «#Крымнаш, Одесса прекрасна, миротворец г…еды».
Сайт «Миротворец» получил скандальную известность после того, как стал заносить в свои списки российских журналистов, актеров и звезд эстрады. В базу «Миротворца» попадают и иностранцы, высказывающиеся о Крыме как о российском регионе.