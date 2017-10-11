14:03 11 октября 2017 0

Мама Коляна поддержала Бузову Фото: предоставлено телеканалом "ТНТ"

Пермская актриса Марина Федункив разместила в Instagram скетч, где она ведет диалог с композитором Виктором Дробышем.

Напомним, что ранее продюсер нелестно высказался о таланте телеведущей Ольги Бузовой, начавшей карьеру певицы.

В коридоре Федункив встречает мужчину, похожего на Дробыша. Узнав композитора, она потребовала от него больше не обижать Бузову. По словам актрисы, если Бузова по совету Дробыша устроится кассиром или медсестрой, то от этого никому не будет лучше.

Кроме того, Федункив пригрозила композитору проверить работу его «Фабрики звезд», где он исполняет функции продюсера. Актриса предположила, что по ночам на фабрике Дробыша дети могут шить пуховики.

В комментарии к посту в соцсети Федункив отметила, что никого не хотела обидеть своим видео. По словам актрисы, это всего лишь шутка и проявление «старческой зависти» к Бузовой.