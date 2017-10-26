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26 октября 2017
Главные новости Москвы
16:40  26 октября 2017 0

Путин: от террористов освобождено более 90% сирийской территории

Путин. Архив, путин владимир
Владимир Путин встретился в Кремле с высшими офицерами и прокурорамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

От террористов уже освобождено более 90 процентов территории Сирии, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил заслуги российских военных, которым удалось переломить ситуацию в стране, передает ТАСС.

Владимир Путин встретился в Кремле с высшими офицерами и прокурорами. Их назначали на вышестоящие должности, присваивали им высшие воинские и специальные звания и классные чины.

В Кремле президент поблагодарил военнослужащих, которые участвуют в антитеррористической операции в Сирии. «Благодаря их мужеству, четким и профессиональным действиям, отваге, удалось в корне переломить ситуацию. От террористов уже свободно более 90% сирийской территории», — заявил Путин.

Владимир Путин отметил, что террористы — это хорошо оснащенные, обученные, щедро профинансированные и мотивированные группировки, и боевые действия против них показали качественно возросшие возможности российских Военно-космических сил, армии и флота. «Необходимо и дальше укреплять этот потенциал, внедрять новые перспективные системы вооружения, повышать эффективность боевой учебы», — передает слова Путина агентство.

Напомним, что Сирия заявила о мирной конференции. Ранее Путин отметил, что «есть все основания полагать, что террористов мы там в ближайшее время добьем».

Ксения Томашова
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