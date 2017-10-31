Юрий Чайка возмутился: в России отменяют каждое второе дело о преступлениях против природы

За два с половиной года по требованию генпрокуратуры было заблокировано более тысячи сайтов, продающих «краснокнижных» животных. Об этом на заседании коллегии Генеральной прокуратуры заявил глава ведомства Юрий Чайка.
«За это время выявлено 30 тыс. нарушений на природно-охранных территориях, в том числе связанных с незаконными рубками, браконьерством, самовольных захватом земель. Возбуждено 180 уголовных дел», — рассказал Чайка.
По словам генпрокурора, преступления в сфере экологии расследуются неохотно. «Ежегодно прокуроры отменяют каждое второе решение органов следствия об отказе в возбуждении уголовного дела и каждое четвертое дело о приостановлении расследования», — заявил Чайка.
Кроме того, на заседании коллегии прокуроров отметили, что на данный момент более 5 тыс. км охранных земель остаются вне кадастрового учета. «В Марий Эл, Мордовии, Приморском крае, Московской, Рязанской, Ульяновской, Тверской, Ярославской областях они вообще функционируют в отсутствие администраций», — заметил начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анатолий Паламарчук.
По данным прокуроров, за два года ущерб от экологических преступлений превысил полмиллиарда рублей, а возмещено было лишь 125 млн рублей.
Напомним, 2017 год в России был объявлен Годом экологии.