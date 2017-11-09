20:55 09 ноября 2017 0

Обрушевшийся дом в Удмуртии напомнил жителям о фильме «Дурак» Фото: «ВКонтакте» паблик «Типичный Ижевск»

Жители Ижевска после частичного обрушения девятиэтажки в центре города вспомнили о фильме режиссера Андрея Быкова «Дурак». Они считают, что эта картина стала знамением для горожан.

Пользователь Somali Pirate во «ВКонтакте» выложил постер фильма, который вышел на экраны в 2014 году, а также последние фото обрушения подъезда дома на пересечении улиц Удмуртская, 261 и 10 лет Октября. «Еще раз убеждаюсь, что Быков снял настоящий, дышащий правдой фильм», — написал автор поста.

Обрушение части жилой девятиэтажки произошло в Ижевске днем. В экстренных службах «Национальной службе новостей» сообщили, что погибли два человека, глава региона подтвердил гибель одного человека. Спасатели занимаются поисками людей под завалами, по предварительным данным, там остаются шесть человек, они живы.

Количество раненых пока не называется, но уже известно, что среди пострадавших два 15-летних подростка, трое взрослых в тяжелом состоянии. Как писало «URA.RU», по предварительным данным, под завалами еще остаются люди, работают спасатели.

На кадрах опубликованных в Сети, видно, что перед обрушением подъезда в здании произошел взрыв. Власти создали оперативный штаб по ликвидации ЧП. Дом был построен 27 лет назад, в нем зарегистрированы порядка 550 человек. Местные СМИ сообщают, что обломками завалило магазины, находящиеся на первом этаже дома. Детский центр не пострадал.

В фильме «Дурак» действие происходит в российском городе. Молодого слесаря-сантехника вечером вызывают в общежитие, где прорвало водопроводную трубу. В ходе осмотра здания он определяет, что дом находится в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент. В общежитии проживают более восьмисот человек, которые даже не подозревают о грозящей им опасности. Сантехник нашел способ сообщить властям города о грозящей опасности, однако те не предпринимают никаких действий, так как падение здания грозит финансовой проверкой, в результате которой могут вскрыться крупномасштабные хищения бюджета.