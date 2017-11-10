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10 ноября 2017
09 ноября 2017
09:33  10 ноября 2017 0

Имущественное расслоение в России находится на уровне 1905 года

Митинг посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Челябинск, митинг посвященный 100летию октябрьской революции
Ситуация близка к революционнойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уровень неравенства в России, измеряемого как соотношение активов 10% самых богатых домохозяйств к национальному доходу, находится на уровне 1905 года. Об этом в своем новом исследовании говорят Филипп Новокмет и Томас Пикетти из Парижской школы экономики и Габриэль Зукман из Калифорнийского университета Беркли.

Как отмечается в научной работе, имущественное расслоение с 1995 по 2008 году в России было выше, чем в США, но в последнее десятилетия ниже, как за счет сокращения его в РФ, так и из-за роста в Штатах, пишет «Коммерсант».

Также авторы научной работы отметили, что на жилье в России на 2015 год приходилось около половины совокупных частных активов. Впервые этот уровень был достигнут в 1992 году, пик доли жилой недвижимости в совокупных частных активах пришелся на 2008 год, когда этот показатель достиг 260% ВВП.

В работе подчеркивается, что «земельный вопрос», который сто лет назад стал в России причиной революционных событий, в современной истории страны практически не интересует ее граждан, так как аграрные земли составляют ничтожную долю в частных активах в РФ.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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