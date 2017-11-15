18:34 15 ноября 2017 0

Мир на юго-востоке Украины нужен всем Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что руководство республики готово отправить своих миротворцев в зону конфликта на юго-востоке Украины.

Беларусь готова предоставить миротворцев, если это устроит все заинтересованные стороны. Также министр отметил, что работа контактной группы по Украине вносит важный и продуктивный вклад в урегулирование украинского кризиса, пишет «Федеральное агентство новостей».

Возможную отправку миротворческого контингента в Донбасс Макей обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Белоруссия, по словам главы МИД республики, заинтересована в стабильности на юго-востоке Украины, отмечает «Национальная служба новостей».