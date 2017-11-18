04:17 18 ноября 2017 0

Владимир Путин открыл в Петербурге VI Международный культурный форум Фото: официальный сайт президента России

По информации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова часть объектов, подвергшихся атаке телефонных террористов в Санкт-Петербурге, находилась на пути следования кортежа Владимира Путина. Тем не менее, это не повлияло на рабочий главы государства.

«Поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге, — цитирует RT пресс-секретаря президента РФ.

Дмитрий Песков пояснил, что все звонки о лжеминированиях были сделаны из-за рубежа, и нет сомнений в том, что виновные понесут оствественность: «рано или поздно их найдут».

Всего атаке телефонных террористов подверглись более 30 общеобразовательных учебных заведений, а также Российская академия и Санкт-Петербургский институт Росгвардии. Эвакуировать пришлось и посетителей в торговых центров «Мега-Парнас» и «Жемчужная плаза», передает «Газета.ру».

Ни в одном случае специалисты, обследовавшие объекты, взрывных устройств не обнаружили.

Отметим, накануне В Санкт-Петербурге стартовал международный культурный форум. Для участия в дискуссиях в северную столицу России съехались руководители ведущих музеев мира, а также выдающиеся режиссеры, музыканты и художники. Владимир Путин выступил на церемонии открытия форума с приветственной речью.