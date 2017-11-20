Собянин озвучил стоимость строительства наземного метро в Москве

Строительство первой очереди наземного метро в Москве обойдется в сумму около 40 миллиардов рублей. Ветка может появиться в столице к концу 2018 — началу 2019 года. Об этом заявил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
«Предварительно (на первую очередь) — около 40 миллиардов рублей. Расходы поделим пополам между правительством Москвы и РЖД», — приводит телеканал 360 заявление Сабянина. Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил, что проект обойдется в 25-30 миллиардов. Речь, напомним, идет о новой ветке наземного метро, которая соединяет радиальные железнодорожные направления.
Предположительно, наземная железная дорога позволит перевозить ежегодно почти 400 миллионов пассажиров, пишет РИА «Новости». К 2025 году власти планируют создать семь диаметров с конечными остановками в Одинцове, Лобне, Подольске, Зеленограде, Нахабине, Королеве, Железнодорожном, Раменском. Первые две ветки предполагается запустить в 2018—2019 годах.