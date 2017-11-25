В Москве на МКАД сняли видео, как четырехлетний ребенок за рулем Mercedes-Benz G-класс («Гелендваген») перестраивается из полосы в полосу. При этом родитель лишь изредка поддерживает руль, направляя движения малыша.
Автомобиль, судя по видео, опубликованном в группе Mash во «ВКонтакте», несется по кольцевой автодороге на огромной скорости, перестраиваясь при этом из одной полосы движения в другую. За кадром голос комментирует происходящее. В момент, когда ребенок не успевает вовремя перестроиться, автор видео смеется и комментирует: «Опа, не успел, малой, не успел».
Подписчики в Сети отмечают, что таким образом «коренные москвичи своих отпрысков выгуливают». «Это насколько надо быть слабоумным, абсолютно не ценящим ни свою, ни чужую жизни, чтобы посадить ребенка за руль на дороге с таким трафиком?» — задаются вопросом подписчики Mash.
Как ранее писало «URA.RU», ранее 18-летний мажор катался на своем BMW по тротуару у стен московского Кремля. ГИБДД заинтересовалась видео и пообещала привлечь автохулигана к ответственности.