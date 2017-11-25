«Красавчика», катавшегося у кремлевских стен, привлекут к ответственности

ГИБДД заинтересовалась видеозаписью мажора
Восемнадцатилетнего сына подмосковного бизнесмена привлекут к ответственности за езду по тротуару. ГИБДД Москвы заинтересовала видеозапись, на которой молодой человек объезжает дорожную пробку по пешеходной дорожке возле Кремля.
«Данная видеозапись изучается столичной Госавтоинспекцией с целью привлечения водителя автомобиля к ответственности», — сообщили ТАСС в Управлении ГИБДД по Москве.
Как ранее писало «URA.RU», мажор разгонял пешеходов на тротуаре, применяя нецензурные слова, чтобы объехать пробку. При этом парень сам выложил видео в свой Instagram. Некоторые комментаторы назвали его «красавчиком», однако большинство осудили поступок молодого человека.