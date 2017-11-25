«Красавчик». Сын бизнесмена катался по пешеходной дорожке у Кремля. ВИДЕО

16:02 25 ноября 2017 0

Парень не любит стоять в пробках Фото: скрин видео телеграм-канала Mash

Сын подмосковного бизнесмена проехался по пешеходной дорожке у Кремля. 18-летний Илья на своем BMW несся по тротуару и при этом нецензурно выражался в отношении прохожих, которые мешали его движению.

Видео наглого поступка молодого человека опубликовал Mash. На нем видно, как автомобиль едет у кремлевских стен в то время, как на проезжей части стоит огромная пробка. «Для молодого человека — это обычное дело — так он объезжает пробки на своем BMW», — подписали видео авторы ролика.

Многие пользователи написали Илье, что он «красавчик». Но большинство выразили свое возмущение. «Ремня по-взрослому», «Получит л…лей до слез один раз от пешеходов и не будет так больше ездить. А пока непуганый, вот и ездит», «Бате за него стыдно будет», «Уверяю Вас не будет потому как он наверняка так же относится к простому люду, это все есть их (депутатов и их деток) отношение к нам», «Мы сами виноваты, что позволяем таким образом с собой обращаться. По хорошему пешеходам чисто из принципа следовало не пускать автомашину проехать. Зафиксировать все на камеру. Вызвать соответствующие органы», — пишут подписчики Mash.