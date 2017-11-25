{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,53
Динамика за 2 недели
Евро 69,33
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
25 ноября 2017
16:02  25 ноября 2017 0

«Красавчик». Сын бизнесмена катался по пешеходной дорожке у Кремля. ВИДЕО

Парень не любит стоять в пробкахФото: скрин видео телеграм-канала Mash

Сын подмосковного бизнесмена проехался по пешеходной дорожке у Кремля. 18-летний Илья на своем BMW несся по тротуару и при этом нецензурно выражался в отношении прохожих, которые мешали его движению.

Видео наглого поступка молодого человека опубликовал Mash. На нем видно, как автомобиль едет у кремлевских стен в то время, как на проезжей части стоит огромная пробка. «Для молодого человека — это обычное дело — так он объезжает пробки на своем BMW», — подписали видео авторы ролика.

Многие пользователи написали Илье, что он «красавчик». Но большинство выразили свое возмущение. «Ремня по-взрослому», «Получит л…лей до слез один раз от пешеходов и не будет так больше ездить. А пока непуганый, вот и ездит», «Бате за него стыдно будет», «Уверяю Вас не будет потому как он наверняка так же относится к простому люду, это все есть их (депутатов и их деток) отношение к нам», «Мы сами виноваты, что позволяем таким образом с собой обращаться. По хорошему пешеходам чисто из принципа следовало не пускать автомашину проехать. Зафиксировать все на камеру. Вызвать соответствующие органы», — пишут подписчики Mash.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров