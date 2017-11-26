09:18 26 ноября 2017 0

Новинку оценили пользователи Фото: скрин с видео презентации

Компания Tesla презентовала авторский смартфон с изогнутым безрамочным дисплеем. За концепт нового гаджета отвечал один из пользователей интернета.

В Сети отмечено, что новинка не имеет отношения к компании, несмотря на то, что на ней есть логотип Tesla. Тем не менее, пользователям понравился дизайн смартфона и многие задались вопросом — будет ли он работать на электричестве, пишет портал «Экономика сегодня».

По мнению экспертов, компания могла бы выпустить собственный мобильный гаджет, однако сейчас слишком занята работой над проектами экологически чистых беспилотных грузовиков и электрокаров.