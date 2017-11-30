Интерес россиян к электромобилям растет
На российском авторынке существенно вырос спрос на новые и подержанные электромобили. Об этом свидетельствует исследование, проведенное порталом Auto.ru.
Эксперты пришли к выводу, что с апреля минувшего года число предлагаемых на рынке электрокаров постоянно растет. Эта закономерность касается как новых электрокаров, так и их вторичного рынка, пишет «Федеральное агентство новостей».
Так, в октябре 2016 года в России было продано только четыре электрокара, а в октябре текущего года — уже 64. Аналитики также отметили, что рынок электрических машин не имеет сезонного характера, сообщает Nation News.
Ранее в США был показан беспилотный электрогрузовик Tesla, способный проехать 804 километра пути без подзарядки.