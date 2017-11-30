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30 ноября 2017
Главные новости Москвы
14:29  30 ноября 2017 0

Продажи электромобилей в России выросли в 16 раз

Synergy Clobal Forum 2017. Москва, synergy global forum, tesla, синергия
Интерес россиян к электромобилям растетФото: Владимир Андреев © URA.RU

На российском авторынке существенно вырос спрос на новые и подержанные электромобили. Об этом свидетельствует исследование, проведенное порталом Auto.ru.

Эксперты пришли к выводу, что с апреля минувшего года число предлагаемых на рынке электрокаров постоянно растет. Эта закономерность касается как новых электрокаров, так и их вторичного рынка, пишет «Федеральное агентство новостей».

Так, в октябре 2016 года в России было продано только четыре электрокара, а в октябре текущего года — уже 64. Аналитики также отметили, что рынок электрических машин не имеет сезонного характера, сообщает Nation News.

Ранее в США был показан беспилотный электрогрузовик Tesla, способный проехать 804 километра пути без подзарядки.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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