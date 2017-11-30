21:03 30 ноября 2017 0

Могила находится на Ивановском кладбище Фото: Сергей Скробов, Facebook

В Екатеринбурге нашли могилу Бориса Маниона — второго прадедушки Филиппа Киркорова. Сотрудник Музея истории города Сергей Скробов опубликовал на своей странице в Facebook фотографию памятника на Ивановском кладбище.

Историк Николай Неуймин подтвердил это корреспонденту «URA.RU». «Да, это действительно двоюродный дедушка Филиппа Киркорова. Эти два брата работали клоунами», — сказал он, добавив, что могилу второго прадеда он нашел еще в конце 90-х годов. Тогда историк даже и не думал о том, что Манион может быть родственником короля российской эстрады.

Ранее краеведы случайно нашли могилу первого прадеда Филиппа Киркорова — Виктора Маниона, известного русского и советского циркового артиста. После этого певец побывал на кладбище в Екатеринбурге и возложил цветы на могилу своего предка.