Стало известно, когда пройдет индексация маткапитала

Ее приостановили из-за непростой экономической ситуации, пояснил Топилин
Правительство планирует провести индексацию материнского капитала на 4%. Однако это произойдет не ранее 2020 года в связи со сложной экономической ситуацией, пояснил министр труда Максим Топилин.
«Индексация маткапитала была приостановлена в условиях непростой экономической ситуации, но уже в этом бюджете предусмотрена индексация на 4% с 1 января 2020 года», — цитирует главу ведомства телеканал 360.
На сегодняшний день размер материнского капитала, выплачиваемого правительством РФ за рождение второго и последующих детей, составляет 453 тысячи рублей. Последний раз его индексация проводилась в 2016 году, напоминает «Федеральное агентство новостей».