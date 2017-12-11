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11 декабря 2017
14:16  11 декабря 2017 0

Стало известно, когда пройдет индексация маткапитала

Международный инвестиционный форум
Ее приостановили из-за непростой экономической ситуации, пояснил ТопилинФото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство планирует провести индексацию материнского капитала на 4%. Однако это произойдет не ранее 2020 года в связи со сложной экономической ситуацией, пояснил министр труда Максим Топилин.

«Индексация маткапитала была приостановлена в условиях непростой экономической ситуации, но уже в этом бюджете предусмотрена индексация на 4% с 1 января 2020 года», — цитирует главу ведомства телеканал 360.

На сегодняшний день размер материнского капитала, выплачиваемого правительством РФ за рождение второго и последующих детей, составляет 453 тысячи рублей. Последний раз его индексация проводилась в 2016 году, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Игорь Чукреев
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