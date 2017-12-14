Челябинский «Трактор» купил самый большой телевизор в Европе

На ледовой арене «Трактор» начался монтаж самого современного видеокуба стоимостью 45 млн рублей, деньги на который в честь 70-летия хоккейного клуба выделил его президент, губернатор Борис Дубровский. Подрядчики из Словакии привезли и собирают первую часть оборудования, сообщили «URA.RU» в пресс-службе команды.
Нынешнему видеокубу около 10 лет, он устарел и физически, и морально — технологии ушли далеко вперед. Новый станет самым современным и большим из всех, установленных на российских и европейских аренах. Он будет показывать в лучшем качестве, причем поверхность бесшовная, отметили в ХК «Трактор».
Представитель словацкой компании-подрядчика Сolosseo Йозеф Качала подчеркнул, что подобный видеокуб был установлен на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, на ВТБ-арене в Москве и на арене «Металлург» в Магнитогорске, затем подрядчик сделал LED-инсталляцию в Санкт-Петербурге, на «Зенит-Арене», на арене СКА — медиаленту. «Здесь, в Челябинске, будет полностью обновлено оборудование. Все выстроим с нуля — экраны, кабели, компьютеры. От старого куба ничего не останется», — пообещал специалист.
В «Тракторе» добавили, что презентация видеокуба намечена на 25 декабря. В этот день челябинские хоккеисты сыграют с минским «Динамо». В апреле видеокуб увидят участники юниорского чемпионата мира, который пройдет в Челябинске.