{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради показателей президентской кампании придется перекроить весь город
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,90
Динамика за 2 недели
Евро 69,43
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
16 декабря 2017
15 декабря 2017
Главные новости 
10:10  16 декабря 2017 0

Приговор Улюкаеву, элитное жилье Мутко, война за воровской трон. Главное за неделю — в подборке «URA.RU»

Российский спортсмен отказался выступать на Олимпиаде -2018Фото: сайт Николая Крюкова

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости и тексты. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал, где мы оперативно публикуем самое интересное каждый день.

Сегодня 16 декабря, суббота! И вот главные новости за неделю:

Экс-министра Улюкаева осудили на 8 лет колонии строгого режима. Что означает этот суровый приговор — в материале «URA.RU».

14 декабря прошла очередная пресс-конференция Владимира Путина. Рассказываем о самых интересных вопросах журналистов и ответах президента.

Из-за допинг-скандала про вице-премьера Виталия Мутко все чаще пишут в СМИ. Одна из громких историй— обнаружение у политика и его родственников элитной недвижимости почти на миллиард.

Лидера преступного мира России Шакро Молодого арестовали в августе 2016 года, а суд продолжается до сих пор. Пока главный вор страны ожидает вердикта, в криминальном мире началась война за его трон. Претендентов шестеро.

Начались волнения на рынке ритуальных услуг Челябинска: Новые короли кладбищ ходят группами и «нападают на похоронные процессии».

Тема с отстранением сборной России от участия в Олимпиаде -2018 до сих пор является злободневной. Ранее комиссия спортсменов Олимпийского комитета России заявила о готовности спортсменов выступать под нейтральным флагом. Однако нашелся трехкратный чемпион мира, который отказался участвовать в Играх, посчитав это унижением.

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров