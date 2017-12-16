10:10 16 декабря 2017 0

Российский спортсмен отказался выступать на Олимпиаде -2018 Фото: сайт Николая Крюкова

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Сегодня 16 декабря, суббота! И вот главные новости за неделю:

Экс-министра Улюкаева осудили на 8 лет колонии строгого режима. Что означает этот суровый приговор — в материале «URA.RU».

14 декабря прошла очередная пресс-конференция Владимира Путина. Рассказываем о самых интересных вопросах журналистов и ответах президента.

Из-за допинг-скандала про вице-премьера Виталия Мутко все чаще пишут в СМИ. Одна из громких историй— обнаружение у политика и его родственников элитной недвижимости почти на миллиард.

Лидера преступного мира России Шакро Молодого арестовали в августе 2016 года, а суд продолжается до сих пор. Пока главный вор страны ожидает вердикта, в криминальном мире началась война за его трон. Претендентов шестеро.

Начались волнения на рынке ритуальных услуг Челябинска: Новые короли кладбищ ходят группами и «нападают на похоронные процессии».

Тема с отстранением сборной России от участия в Олимпиаде -2018 до сих пор является злободневной. Ранее комиссия спортсменов Олимпийского комитета России заявила о готовности спортсменов выступать под нейтральным флагом. Однако нашелся трехкратный чемпион мира, который отказался участвовать в Играх, посчитав это унижением.