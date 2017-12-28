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28 декабря 2017
14:51  28 декабря 2017 0

В Сбербанке рассказали, как будут работать в новогодние каникулы

Сбербанк. Банкомат. Грабеж. Челябинск., сбербанк, банкомат, грабеж
Офисы откроются уже 1 январяФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральский банк Сбербанка сообщает о режиме работы в дни новогодних каникул. В предпраздничный день, 31 декабря, клиентов во всех регионах присутствия Уральского банка до 14.00 будут обслуживать офисы, обычно работающие по воскресеньям.

С 14.00 до 18.00 последнего дня 2017 года только в режиме консультирования продолжат работать офисы Сбербанка, расположенные в екатеринбургском ТЦ «Мега» и аэропорту Кольцово.

В Свердловской области с 1 по 4 января, а также 7 января, почти во всех подразделениях Сбербанка выходной. Исключением станут офисы в Екатеринбурге — в ТЦ «Мега» и аэропорту Кольцово: с 1 января банковскими услугами можно будет воспользоваться в торговом центре, а со 2 января — как в торговом центре, так и в аэропорту.

В Курганской и Челябинской областях в офисах Сбербанка с 1 по 4 января и 7 января выходной.

5 и 6 января офисы Уральского банка Сбербанка во всех регионах присутствия будут обслуживать клиентов по расписанию субботы, 8 января — по расписанию воскресенья. С 9 января все отделения банка продолжат работать в обычном режиме.

Юлия Литвиненко
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