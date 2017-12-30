Поезд на полном ходу сбил парня в наушниках в Сибири. ВИДЕО

В субботу, 30 декабря, в Кемерово на железнодорожном переезде локомотив сбил молодого человека. По предварительной информации, парень был в наушниках и не обратил внимание на приближение поезда.
Как пишут местные СМИ, 18-летний юноша приехал в гости к другу. Переходя железнодорожные пути, он слушал музыку и не услышал звука приближающегося электровоза и громких сигналов, которые подавал машинист.
Машинист применил экстренное торможение, наезда избежать не удалось, но парню несказанно повезло: он получил сотрясение и перелом ноги и ребер. «Парень живой остался, реанимация приехала очень быстро», — сообщил источник сайта VSE.42.Ru. На кадрах с регистратора автомобиля, опубликованном в Сети, видно, как локомотив сбивает парня и протаскивает его несколько метров. На помощь ему сбегаются очевидцы.
В начале декабря поезд насмерть сбил 16-летнего подростка, который также шел через железнодорожные пути в наушниках. Трагедия произошла в Самарской области, напоминает агентство Nation News.