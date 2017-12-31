Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал отмену визита американских сенаторов Рона Джонсона и Джона Баррассо в Россию. По его словам, произошедшее не является поводом для сожалений.
Свое мнение Пушков высказал в микроблоге Twitter. Сенатор заявил, что несостоявшийся визит вряд ли помог бы улучшению отношений, а «лекций о демократии мы уже наслушались». «Жалеть не о чем», — подытожил Пушков.
Ранее два сенатора из США отменили поездку в Россию из-за отказа в выдаче визы их коллеге Джоан Шаин. Между тем, российские послы в США объяснили, что предлагали американской стороне соглашение по выдаче виз сенаторам из «черных списков» на взаимной основе, но те это предложение отклонили, передавали Nation News.