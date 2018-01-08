Глава ЦРУ обвинил Россию в подготовке к вмешательству в выборы в США

В ЦРУ убеждены, что РФ десятилетиями вмешивалась в выборы в США и сделает это снова
Глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия уже на протяжении десятилетий вмешивается в американские выборы, и снова попытается это сделать во время избирательной кампании в Конгресс, которая состоится в 2018 году.
При этом, как пишет «Федеральное агентство новостей», Помпео убежден, что «угроза демократии» исходит не только от России, но и других стран. Правда, каких именно, глава ЦРУ не уточнил.
«Да, меня по-прежнему беспокоят не только русские, но и попытки других. У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию», — подытожил Помпео.
Америка неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы президента, а российские политики ничуть не реже опровергали эту информацию.