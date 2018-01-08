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08 января 2018
05:58  08 января 2018 7

Глава ЦРУ обвинил Россию в подготовке к вмешательству в выборы в США

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, флаги россия и сша, противостояние россия сша
В ЦРУ убеждены, что РФ десятилетиями вмешивалась в выборы в США и сделает это сноваФото: depositphotos.com © URA.RU
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Глава ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия уже на протяжении десятилетий вмешивается в американские выборы, и снова попытается это сделать во время избирательной кампании в Конгресс, которая состоится в 2018 году.

При этом, как пишет «Федеральное агентство новостей», Помпео убежден, что «угроза демократии» исходит не только от России, но и других стран. Правда, каких именно, глава ЦРУ не уточнил.

«Да, меня по-прежнему беспокоят не только русские, но и попытки других. У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию», — подытожил Помпео.

Америка неоднократно обвиняла Россию во вмешательстве в выборы президента, а российские политики ничуть не реже опровергали эту информацию.

Сергей Демин
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