09:16 27 января 2018 14

Режиссер спустилась в подземку по творческим делам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Режиссера Ренату Литвинову не узнали в московском метро. Она спустилась в подземку, чтобы осмотреть станции для съемок будущего фильма.

«Осматриваем станцию „Бауманская“ для съёмок фильма — всегда мечтала снять в метро, теперь изучаю тему, а какие станции самые красивые или любимые?» — спросила она подписчиков на своей странице в Instagram.

Литвинова была без макияжа, в длинной куртке с капюшоном. Режиссер вышла из вагона и, осматриваясь по сторонам, двинулась в сторону эскалатора.

«И никто не узнает?! Я в шоке», «Рената, Вас не узнают. Позор тем всем людям!!! не узнать ТАКУЮ ЖЕНЩИНУ!!!», «Вы умеете слиться с толпой))», «Божечки, где я была в это время? Семь лет хожу там на работу и все зря», «Господи, народ идёт и даже вас не замечает, озабоченный своими делами, проблемами, заботами…видимо, никто не ожидает увидеть Богемную Леди в метро в Час Пик!!! Хотя мы все люди…кто-то публичный, кто-то нет», — написали в комментариях. Также подписчики активно делились своими любимыми станциями, среди которых оказались «Воробьевы горы», «Маяковская», «Площадь революции», «Электрозаводская», «Кропоткинская» и другие.