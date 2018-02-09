Ученица школы в Приморье прочитала на уроке матерное стихотворение Владимира Маяковского. Учительница не остановила старшеклассницу, из-за чего у нее появились проблемы — один из учеников заснял происходящее на видео, которое попало в департамент образования, сообщает телеграм-канал Mash.
Девушка поспорила с подругами, что за такую выходку ей ничего не будет — школьница является дочерью директора учебного заведения. Так и случилось, но за плохое исполнение произведения ей поставили тройку. А вот педагог пишет уже не первую объяснительную на тему, почему педагог разрешил ученикам самим выбирать стихотворения.
Ранее «URA.RU» сообщало, что уральские учителя требуют защитить их от детей. Школьники покрывают педагогов матом и бьют, а за подзатыльник со стороны преподавателя незамедлительно следует увольнение. Из-за этого школы Югры даже рискуют остаться без персонала.
Также ранее стало известно, что на одном из концертов российской группы «Ленинград», известной песнями нецензурного содержания, присутствовали дети. Директор группы Денис Вейко заявил, что они не несут ответственности за это — об отсутствии несовершеннолетних в зале должны были позаботиться организаторы, писало «Федеральное агентство новостей».