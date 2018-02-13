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13 февраля 2018
19:27  13 февраля 2018 0

Мать посадила школьницу на цепь, чтобы не пускать на свидания

Открытая лицензия на 04.08.2015. Тюрьма. Наручники. Криминал., кровь, наручники, убийство, задержанный, цепи
В доме обратившейся за помощью девочки нашли цепьФото: Pixabay

Жительница Волгограда посадила свою 15-летнюю дочь на цепь. Женщина была против свиданий девочки с бойфрендом, из-за которых школьница якобы не уделяла должного внимания учебе. Девятиклассница сама обратилась в полицию и попросила «спасти от мамы».

Врачи при обследовании зафиксировали на теле подростка синяки, в том числе крупный кровоподтек в районе щиколотки. В доме, где проживали родственницы, полицейские обнаружили цепь. Женщина призналась, что решила удерживать таким образом дочь, так как ребенок зачастил на свидания с новым возлюбленным, передает «Ридус». Сейчас школьница находится в больнице, ее матерью занимаются правоохранительные органы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Подмосковье мать держала свою взрослую дочь на цепи, чтобы та не вела разгульный образ жизни. Пострадавшая скончалась в больнице, на ее теле зафиксировали множественные побои, а в квартире ее матери нашли наручники, палки и цепь.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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