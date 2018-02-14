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14 февраля 2018
12:38  14 февраля 2018 1

Томские священники изгнали «духов злобы» из дома с летающими предметами

Пермь. Клипарт., пасха, церковный обряд, проповедь
Проявление сверхъестественных сил наблюдали правоохранительные органы (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Томской области правоохранительные органы проводят проверку по жалобе жителей деревни Маракса Колпашевского района Томской области. Они жаловались необъяснимые и пугающие явления, происходящие в доме.

«Сотрудникам органов внутренних дел поступило сообщение от гражданки, проживающей в Колпашевском районе Томской области. В настоящее время полицейскими проводится проверка в соответствии с действующим законодательством», — цитирует телеканал 360 представителя УМВД Томской области.

В связи с тем, что к происходящему проявляют интерес СМИ и пользователи социальных сетей, информационный отдел Колпашевской епархии счел целесообразным дать и свой комментарий по поводу происходящего: «12 февраля в Колпашевскую епархию обратилась семья, в доме которой стали происходить необъяснимые явления: самопроизвольно летали различные предметы, падала мебель. Данные факты подтвердили представители правоохранительных органов, также обратившиеся по этому поводу в епархиальное управление. Прибывший на место священнослужитель, следуя церковной традиции, совершил чин освящения дома, а также провел беседу с его жильцами», — рассказали в Колпашевской епархии.

В церковном ведомстве пояснили, что опыт христианской Церкви дает все основания интерпретировать происходящее в селе Маракс как действие «духов злобы»: «Зло иррационально, агрессивно и разрушительно. Его цель запугать, искусить и погубить человеческую душу. Однако зло бессильно перед действием Божественной любви».

В епархии также отметили, что проявление нечистой силы — это своеобразный «сигнал» дремлющему духу человека, что наряду с материальной действительностью существует духовная реальность. Ранее стало известно, что на борьбу со сверхъестественными силами в селе Маракс полиция призвала священника.

Иван Шестак
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