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25 февраля 2018
24 февраля 2018
01:57  25 февраля 2018 0

Совбез ООН принял резолюцию о перемирии в Сирии‍. Террористы блокируют попытки оказать помощь населению

Испания, Николай Басков, Барселона, Сирия, Украина, мечеть, ислам, купол, Сирия, Дамаск
Боевики блокируют попытки оказать помощь мирному населениюФото: depositphotos.com © URA.RU
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Война в Сирии
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В субботу, 14 февраля, Совет безопасности ООН принял резолюцию о прекращении огня в Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению и эвакуации тяжело больных и раненых. Документ был принял единогласно всеми 15 государствами.

При этом, как указано в резолюции, перемирие не распространяется на операции против запрещенных в России террористических группировок вроде «Исламского государства», «Аль-Каиды» и «Джебхат ан-Нусра», пишет ТАСС. По словам представителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Юрия Евтушенко, боевики сознательно обостряют обстановку в Восточной Гуте и блокируют попытки оказать помощь населению.

Резолюция, напомним, принята на фоне эскалации военного конфликта в пригороде Дамаска — Восточной Гуте. Этот район контролируется оппозицией, а последнюю неделю сирийская армия обстреливает местность при помощи артиллерии и авиации. Сирийский центр мониторинга прав человека ранее отмечал, что с 18 февраля в Восточной Гуте погибли больше 500 человек.

Сергей Демин
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