Трамп назвал Россию ответственной за «кошмар» в Сирии

07:26 24 февраля 2018 0

Трамп возложил на Россию вину за гибель мирных граждан в Сирии Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп считает Россию, Иран и Сирию ответственными за гуманитарный кризис в Восточной Гуте. Там, напомним, в ходе обстрелов погибли сотни мирных жителей.

«То, что Россия, Иран и Сирия сделали недавно — это гуманитарный кошмар, вот что я вам скажу», — цитирует Трампа РБК. Американский лидер добавил, что единственная цель, которую Штаты преследуют в Сирии, — это избавиться от террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). «Мы здесь по одной-единственной причине: избавиться от ИГ и вернуться домой. У нас нет других причин», — приводит слова Трампа RT.

В ночь на 19 февраля сирийская армия начала интенсивный обстрел пригорода Дамаска — Восточной Гуты, который контролируется оппозиционными группировками. По данным ООН, с 4 февраля под огнем сирийских правительственных войск погибли 346 гражданских, причем с 18 февраля не менее 100 человек. Кремль официально отвергал причастность России к гибели мирных жителей в этом районе.

Ранее в российском Минобороны рассказали о подготовке террористов на американских базах в Сирии, в том числе на юге («Ат-Танф») и северо-востоке («Шаддади») страны, пишет телеканал 360.